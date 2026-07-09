Смертельна ДТП на Черкащині: авто влетіло в дерево, є загиблий
8 липня близько 12:00 поблизу села Дубіївка Черкаського району сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинув 41-річний чоловік, ще двоє чоловіків, 32 та 39 років, отримали тілесні ушкодження
Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Попередньо, водій автомобіля "Mercedes-Benz GL 320" виїхав за межі проїзної частини, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває. Повні обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, що поліцейські затримали водія вантажівки, який допустив смертельну ДТП на автодорозі Київ-Одеса.