Київ та область після атаки РФ: 14 загиблих, врятовано 64 людини, триває евакуація

Фото: ДСНС України

Під час сьогоднішньої масованої російської атаки на Київ та область загинуло 14 людей. Ще майже 60 осіб отримали поранення, серед них – 5 дітей. Вдалося врятувати 64 людини

Про це передає RegioNews із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За його словами, у столиці пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під’їзду багатоповерхівки. Там загинули 5 людей, понад 30 отримали поранення.

У Дарницькому районі ракета влучила у двір між житловими будинками. Внаслідок удару загинули 6 мешканців. Серед 28 врятованих – двоє 4-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Складною залишається ситуація на Київщині, де станом на зараз загинули 3 людини. У Вишневому через загрозу повторної детонації розпочато евакуацію населення з небезпечної території. Тимчасово евакуйовано понад 500 осіб до завершення аварійно-рятувальних робіт. Також триває обстеження приватних будинків.

Загалом російський удар по Києву та області вже забрав життя 14 людей. Ще майже 60 осіб отримали поранення, серед них – 5 дітей. Усім постраждалим надається медична допомога.

Для ліквідації наслідків залучено роботизовану техніку, авіацію, кінологічні розрахунки та піротехніків. Психологи поліції та ДСНС вже надали допомогу понад 100 громадянам.

У Дарницькому та Подільському районах Києва розгорнуто мобільні сервісні центри МВС, де постраждалі можуть безкоштовно відновити документи або списати знищені автомобілі.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару балістичними і крилатими ракетами по Києву. Було відомо про загибель 11 людей.

Тим часом на Київщині внаслідок російської атаки травмовані 15 місцевих жителів, серед них – дев'ятимісячна дівчинка. 11 постраждалих перебувають у лікарнях.