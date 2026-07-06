09:54  06 липня
У Херсоні російський дрон атакував авто: загинули двоє чоловіків
09:46  06 липня
У Києві 7 липня – День жалоби після масованої атаки РФ
07:24  06 липня
У Вишневому на Київщині після атаки РФ оголосили про загрозу повторної детонації
UA | RU
UA | RU
06 липня 2026, 08:59

Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ

06 липня 2026, 08:59
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 6 липня (із 18:00 5 липня) російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні із застосуванням ударних безпілотників і ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що основним напрямком атаки став Київ.

Було зафіксовано 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 безпілотник різних типів.

Зокрема, противник застосував:

  • 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс";
  • 23 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400;
  • 33 крилаті ракети Х-101;
  • 6 крилатих ракет "Калібр";
  • 351 ударний БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 363 повітряні цілі, зокрема 37 ракет і 326 безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (у тому числі протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях. Також на 16 локаціях зафіксовано падіння збитих повітряних цілей (уламки).

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару балістичними і крилатими ракетами по Києву. Відомо про загибель 11 людей. Загалом постраждали 46 людей, з них 27 були госпіталізовані. Серед поранених – троє дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна ППО Повітряні сили російська армія
У Києві зросла кількість жертв нічної атаки РФ: 11 загиблих
06 липня 2026, 08:35
Росія атакувала Одесу: є постраждалий, спалахнули пожежі в гаражах
06 липня 2026, 08:29
Через атаку РФ на Київщині 15 людей поранено, серед них – дев'ятимісячна дівчинка
06 липня 2026, 07:54
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Втрати РФ за добу: 1420 військових і 686 одиниць техніки – Генштаб
06 липня 2026, 11:19
У Полтаві чоловіку, який відрубав дружині два пальці, дали умовний термін
06 липня 2026, 11:02
Київ та область після атаки РФ: 14 загиблих, врятовано 64 людини, триває евакуація
06 липня 2026, 10:40
Прикриваючись "Приватбанком": хто насправді полює на термінал "Боріваж"
06 липня 2026, 10:29
Україна і Польща: коли минуле стає зброєю
06 липня 2026, 10:12
У Херсоні російський дрон атакував авто: загинули двоє чоловіків
06 липня 2026, 09:54
У Києві 7 липня – День жалоби після масованої атаки РФ
06 липня 2026, 09:46
Харківщина під ударами РФ: 3 загиблих і 16 постраждалих за добу
06 липня 2026, 09:17
На Сумщині за добу під вогнем РФ були 10 громад, є поранені
06 липня 2026, 08:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Павло Казарін
Всі блоги »