Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 6 липня (із 18:00 5 липня) російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні із застосуванням ударних безпілотників і ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що основним напрямком атаки став Київ.

Було зафіксовано 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 безпілотник різних типів.

Зокрема, противник застосував:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс";

23 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400;

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет "Калібр";

351 ударний БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 363 повітряні цілі, зокрема 37 ракет і 326 безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (у тому числі протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях. Також на 16 локаціях зафіксовано падіння збитих повітряних цілей (уламки).

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару балістичними і крилатими ракетами по Києву. Відомо про загибель 11 людей. Загалом постраждали 46 людей, з них 27 були госпіталізовані. Серед поранених – троє дітей.