Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинув підліток, дев'ятеро людей у лікарні

Фото: Національна поліція

Сьогодні зранку на трасі Київ – Одеса поблизу села Одаї Ширяївської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та маршрутного мікроавтобуса

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, зіткнулися вантажний автомобіль MAN та мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення.

У салоні автобуса перебували 15 пасажирів і водій.

Внаслідок аварії загинув 15-річний хлопець, який був пасажиром мікроавтобуса. Ще дев’ятеро людей, серед яких шестеро неповнолітніх, були госпіталізовані. П'ятьом постраждалим медичну допомогу надали на місці.

На місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини та причини ДТП. Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що у четвер, 9 липня, на трасі Одеса – Київ сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса. Очевидці повідомляли про людей, які лежать на дорозі без свідомості.