В Одеському СІЗО експрацівника ТЦК змушували носити капці в зубах: подробиці інциденту

Скриншот із відео

Керівництво Одеського слідчого ізолятора тимчасово відсторонене від виконання службових обов'язків. Рішення ухвалили на час перевірки після появи в мережі відео, де, імовірно, знущаються над колишнім співробітником ТЦК, який перебував у СІЗО

Про це повідомляє Державна кримінально-виконавча служба та видання "Думська", передає RegioNews.

На відео чоловіка, якого називають представником ТЦК, змушують поводитися як собаку.

За даними джерела, ролик був знятий близько тижня тому. На кадрах видно, як так званий "смотрящий" по 6-му корпусу на прізвисько Спортик, якого характеризують як "блатного з бандитів", змушує ув’язненого приносити капці іншим засудженим зубами.

У ДКВС зазначають, що попри відсутність експертного висновку щодо достовірності відео, керівництво СІЗО відсторонено, а до установи направлена бригада керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування обставин події.

Державна кримінально-виконавча служба наголошує, що перевірка проводиться спільно з іншими правоохоронними органами в установлені законом терміни, а її результати будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, торік у травні Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Оголошено підозри у катуванні чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)".

Згодом стало відомо, що колишній начальник Божковської виправної колонії у Полтавській області при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн.