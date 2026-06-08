17:28  07 червня
Обстріл Херсона: ворожий дрон атакував АЗС, поранено працівника
16:17  07 червня
Ворог двічі атакував шахту на Дніпропетровщині: постраждав працівник підприємства
15:04  07 червня
Внаслідок нічної атаки на Чорноморськ пошкоджено Спасо-Преображенський храм
UA | RU
UA | RU
08 червня 2026, 07:41

В Одеському СІЗО експрацівника ТЦК змушували носити капці в зубах: подробиці інциденту

08 червня 2026, 07:41
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Керівництво Одеського слідчого ізолятора тимчасово відсторонене від виконання службових обов'язків. Рішення ухвалили на час перевірки після появи в мережі відео, де, імовірно, знущаються над колишнім співробітником ТЦК, який перебував у СІЗО

Про це повідомляє Державна кримінально-виконавча служба та видання "Думська", передає RegioNews.

На відео чоловіка, якого називають представником ТЦК, змушують поводитися як собаку.

За даними джерела, ролик був знятий близько тижня тому. На кадрах видно, як так званий "смотрящий" по 6-му корпусу на прізвисько Спортик, якого характеризують як "блатного з бандитів", змушує ув’язненого приносити капці іншим засудженим зубами.

У ДКВС зазначають, що попри відсутність експертного висновку щодо достовірності відео, керівництво СІЗО відсторонено, а до установи направлена бригада керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування обставин події.

Державна кримінально-виконавча служба наголошує, що перевірка проводиться спільно з іншими правоохоронними органами в установлені законом терміни, а її результати будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, торік у травні Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Оголошено підозри у катуванні чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)".

Згодом стало відомо, що колишній начальник Божковської виправної колонії у Полтавській області при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса СІЗО ТЦК знущання скандал ув'язнений
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Хмельниччині п’яний водій із трьома дітьми в авто влетів у зупинку
08 червня 2026, 08:22
Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: понівечені будинки та інфраструктура, є поранені
08 червня 2026, 07:56
Ранкова атака дронами на Конотоп: є постраждалі
08 червня 2026, 07:43
Українські бійці ліквідували за добу понад 1300 окупантів та 85 артсистем ворога
08 червня 2026, 07:28
Зустріч із лідерами Франції, Британії та Німеччини: Зеленський розкрив деталі
08 червня 2026, 07:21
Ворог за добу завдав 949 ударів по Запорізькій області: п'ятеро загиблих, 14 поранених
08 червня 2026, 07:14
Російські БпЛА знову атакували Харків – є влучання
08 червня 2026, 07:01
На Запоріжжі ворог вдарив КАБами по зупинці, є загиблі
07 червня 2026, 18:49
Обстріли Херсонщини: п'ятеро поранених, пошкоджено будинки та авто
07 червня 2026, 18:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Всі блоги »