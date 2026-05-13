13 травня 2026, 09:58

Загибель дитини на Київщині: водію вантажівки повідомили про підозру

Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Слідчі оголосили підозру водію вантажівки Mercedes за фактом ДТП в Ірпені, у якій загинула дитина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці затримали 51-річного чоловіка.

Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, трагедія сталася в Ірпені 12 травня на перехресті вулиць Центральної та Донцова. Постраждалу дівчинку госпіталізували, проте від отриманих травм вона померла в лікарні.

