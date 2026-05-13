Загибель дитини на Київщині: водію вантажівки повідомили про підозру
Слідчі оголосили підозру водію вантажівки Mercedes за фактом ДТП в Ірпені, у якій загинула дитина
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Правоохоронці затримали 51-річного чоловіка.
Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).
Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, трагедія сталася в Ірпені 12 травня на перехресті вулиць Центральної та Донцова. Постраждалу дівчинку госпіталізували, проте від отриманих травм вона померла в лікарні.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Полтаві після удару БпЛА насосні станції водоканалу перевели на генератори
13 травня 2026, 09:51На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого 15-річного хлопця
13 травня 2026, 09:47Наслідки обстрілів Чернігівщини: під ударом будинки, школи та адмінбудівлі
13 травня 2026, 09:35Ранкова атака на Херсон: четверо постраждалих, одна жінка у важкому стані
13 травня 2026, 09:26Скільки людей потрібно фронту насправді: математика війни без ілюзій
13 травня 2026, 09:13На Сумщині через ворожий удар виникла пожежа в гаражному кооперативі
13 травня 2026, 08:57На Харківщині за добу окупанти поранили п'ятьох мирних мешканців
13 травня 2026, 08:55Сили ППО знешкодили 111 зі 139 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
13 травня 2026, 08:491,9 проміле за кермом: у Черкасах військовий влаштував смертельну ДТП
13 травня 2026, 08:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »