Радник Міноборони "Флеш" розкрив деталі удару РФ по його будинку

Фото "Бабель"

Про це він повідомив у телемарафоні, передає RegioNews.

За його словами, росіяни використали керовані реактивні дрони типу "Шахед", а атака мала цілеспрямований характер. Внаслідок удару будинок було повністю зруйновано, сам він отримав ушкодження, але залишився живим.

"Це дуже велика вдача, що я залишився живий, я так вважаю. Вже ми зараз знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні "Шахеди", тобто це була така спеціальна операція – знайти мене та ліквідувати", – сказав він.

Каже, безпілотник був керованим: "У нас є підтвердження, що дійсно цей безпілотник керувався з території Росії".

Водночас Бескрестнов зазначив, що його будинок знищено.

"Цілком, так. Так, і автомобілі також, і будинок. Нічого не залишилось, можна так сказати", – коротко повідомив він.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували дронами Броварський район на Київщині, у приватному секторі виникла пожежа. ОВА повідомляла про поранення чоловіка 1974 року народження.