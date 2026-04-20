UA | RU
UA | RU
20 апреля 2026, 13:19

Советник Минобороны "Флэш" раскрыл детали удара РФ по его дому

Читайте також українською мовою
Фото "Бабель"
Читайте також
українською мовою

Советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал подробности российского удара по его дому

Об этом он сообщил в телемарафоне, передает RegioNews.

По его словам, россияне использовали управляемые реактивные дроны типа "Шахед", а атака носила целенаправленный характер. В результате удара дом был полностью разрушен, сам он получил повреждение, но остался жив.

"Это очень большая удача, что я остался жив, я так считаю. Уже мы сейчас знаем, как это происходило. Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных "Шахеда", то есть это была такая специальная операция – найти меня и ликвидировать", – сказал он.

Говорит, беспилотник был управляемым: "У нас есть подтверждение, что действительно этот беспилотник управлялся с территории России".

В то же время Бескрестнов отметил, что его дом уничтожен.

"Совершенно, да. Да, и автомобили тоже, и дом. Ничего не осталось, можно так сказать", – коротко сообщил он.

Напомним, утром 20 апреля Сергей Бескрестнов заявил о попытке россиян убить его управляемым реактивным дроном "Шахед".

Ранее сообщалось, что россияне атаковали дронами Броварской район Киевской области, в частном секторе возник пожар. ОВА сообщала о ранении мужчины 1974 года рождения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »