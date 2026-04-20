Советник Минобороны "Флэш" раскрыл детали удара РФ по его дому

Фото "Бабель"

Об этом он сообщил в телемарафоне, передает RegioNews.

По его словам, россияне использовали управляемые реактивные дроны типа "Шахед", а атака носила целенаправленный характер. В результате удара дом был полностью разрушен, сам он получил повреждение, но остался жив.

"Это очень большая удача, что я остался жив, я так считаю. Уже мы сейчас знаем, как это происходило. Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных "Шахеда", то есть это была такая специальная операция – найти меня и ликвидировать", – сказал он.

Говорит, беспилотник был управляемым: "У нас есть подтверждение, что действительно этот беспилотник управлялся с территории России".

В то же время Бескрестнов отметил, что его дом уничтожен.

"Совершенно, да. Да, и автомобили тоже, и дом. Ничего не осталось, можно так сказать", – коротко сообщил он.

Напомним, утром 20 апреля Сергей Бескрестнов заявил о попытке россиян убить его управляемым реактивным дроном "Шахед".

Ранее сообщалось, что россияне атаковали дронами Броварской район Киевской области, в частном секторе возник пожар. ОВА сообщала о ранении мужчины 1974 года рождения.