Росія вдарила по житловому сектору на Київщині: травмовано чоловіка

Фото: ДСНС Київщини

У ніч на 20 квітня Росія атакувала Київщину. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у житловий сектор

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що через удар виникла пожежа в одному з житлових будинків. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

Відомо про одного постраждалого. Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, в неділю, 19 квітня, росіяни атакували Запорізьку область. Унаслідок обстрілу передмістя Запоріжжя загинула 55-річна жінка, ще троє людей отримали поранення. В одному з приватних секторів внаслідок влучання зруйновано житловий будинок.