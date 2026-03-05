Зв'язали руки та притискали подушку до обличчя: на Житомирщині медсестри побили неповнолітню пацієнтку

Фото: Нацполіція

На Житомирщині повідомили про підозру двом медсесрам. Відомо, що вони побили пацієнтку

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Це сталось наприкінці 2025 року. Тоді з'ясували, що в Житомирі 17-річну жительку Київської області виявили на майдані Соборному. Вона потребувала допомоги, тому її доставили до лікарні.

Через свій психофізіологічний стан пацієнтка поводилася неспокійно, кричала та опиралася діям медиків. Лікарі зафіксували її руки ременями. Як з'ясували правоохоронці, 37-річна медсестра кілька разів притискала подушку до її обличчя, обмежуючи доступ повітря. Також 34-річна медсестра завдавала дівчині ударів руками по тілу й обличчю.

"Слідчі поліції повідомили обом медпрацівницям про підозри в умисному завданні ударів, побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, вчинених групою осіб (ч. 1, ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України). Такі дії караються пробаційним наглядом на строк до п’яти років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк", - повідомили в поліції.

