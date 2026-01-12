Викрито угрупування, яке хотіло продати одну із найбільших партій трофейної зброї – СБУ

14:22  12 січня
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
12 січня 2026, 11:29

Викрито угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій трофейної зброї – СБУ

Фото: СБУ
СБУ та Нацполіція запобігли новим спробам нелегальної торгівлі зброєю в Україні

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

На Київщині та Дніпропетровщині нейтралізували злочинне угруповання, яке підготувало до підпільного продажу велику партію трофейного озброєння.

Правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути засоби ураження.

Серед вилученого у фігурантів – 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат, більше 20 підривачив, 2 гранатомети та 13 тисяч набоїв.

За даними СБУ, учасники групи спочатку приховано вивозили "товар" з фронтових районів та складували його у схронах.

Для відновлення пошкодженої зброї фігуранти обладнали підпільні цехи на території власних помешкань, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи.

Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів.

Правоохоронці викрили учасників угруповання ще на етапі підготовки до продажу засобів ураження. Зловмисників затримали "на гарячому" під час передачі бойових зразків.

При обшуках у підпільних майстернях та на території домоволодінь правоохоронці додатково вилучили 13 тисяч набоїв різного калібру та великі суми готівки.

Затриманим оголосили підозру за ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, у грудні в Україні ліквідували масштабний канал нелегального збуту вогнепальної зброї, трофейної та втраченої зонах бойових дій. Організатора "чорних зброярів" затримали.

