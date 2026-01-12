Разоблачена группировка, которая хотела продать одну из крупнейших партий трофейного оружия – СБУ

Фото: СБУ

СБУ и Нацполиция предотвратили новые попытки нелегальной торговли оружием в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

На Киевщине и Днепропетровщине нейтрализовали преступную группировку, которая подготовила к подпольной продаже крупную партию трофейного вооружения.

Правоохранители задержали организатора группы, двух его подельников и трех уголовников, пытавшихся сбыть средства поражения.

Среди изъятого у фигурантов – 75 образцов стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова, а также 38 боевых гранат, более 20 подрывателей, 2 гранатомета и 13 тысяч патронов.

По данным СБУ, участники группы сначала скрыто вывозили "товар" из фронтовых районов и складировали его в схронах.

Для восстановления поврежденного оружия фигуранты оборудовали подпольные цеха на территории собственных домов, а новые комплектующие заказывали через специализированные интернет-платформы.

Восстановив боевые свойства вооружений, злоумышленники подыскали клиентов к продаже. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений.

Правоохранители разоблачили участников группировки еще на этапе подготовки к продаже средств поражения. Злоумышленников задержали "на горячем" во время передачи боевых образцов.

При обыске в подпольных мастерских и на территории домовладений правоохранители дополнительно изъяли 13 тысяч патронов разного калибра и большие суммы наличных.

Задержанным объявили подозрение по ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос дополнительной квалификации действий фигурантов.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в декабре в Украине ликвидировали масштабный канал нелегального сбыта огнестрельного оружия, трофейного и утраченного в зонах боевых действий. Организатора "черных оружейников" задержали.