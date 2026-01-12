Разоблачена группировка, которая хотела продать одну из крупнейших партий трофейного оружия – СБУ

14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 11:29

Разоблачена группировка, которая готовила продажу одной из крупнейших партий трофейного оружия – СБУ

12 января 2026, 11:29
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ и Нацполиция предотвратили новые попытки нелегальной торговли оружием в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

На Киевщине и Днепропетровщине нейтрализовали преступную группировку, которая подготовила к подпольной продаже крупную партию трофейного вооружения.

Правоохранители задержали организатора группы, двух его подельников и трех уголовников, пытавшихся сбыть средства поражения.

Среди изъятого у фигурантов – 75 образцов стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова, а также 38 боевых гранат, более 20 подрывателей, 2 гранатомета и 13 тысяч патронов.

Разоблачена группировка, которая готовила продажу одной из крупнейших партий трофейного оружия – СБУ

По данным СБУ, участники группы сначала скрыто вывозили "товар" из фронтовых районов и складировали его в схронах.

Для восстановления поврежденного оружия фигуранты оборудовали подпольные цеха на территории собственных домов, а новые комплектующие заказывали через специализированные интернет-платформы.

Восстановив боевые свойства вооружений, злоумышленники подыскали клиентов к продаже. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений.

Правоохранители разоблачили участников группировки еще на этапе подготовки к продаже средств поражения. Злоумышленников задержали "на горячем" во время передачи боевых образцов.

При обыске в подпольных мастерских и на территории домовладений правоохранители дополнительно изъяли 13 тысяч патронов разного калибра и большие суммы наличных.

Разоблачена группировка, которая хотела продать одну из крупнейших партий трофейного оружия – СБУ

Задержанным объявили подозрение по ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос дополнительной квалификации действий фигурантов.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в декабре в Украине ликвидировали масштабный канал нелегального сбыта огнестрельного оружия, трофейного и утраченного в зонах боевых действий. Организатора "черных оружейников" задержали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область Днепропетровская область трофейное оружие продажа оружие СБУ Нацполиция задержание
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Прикарпатье мужчина напал на прохожего с битой
12 января 2026, 14:43
Во Львовской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на 10 млн грн
12 января 2026, 14:38
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
12 января 2026, 14:22
Три микрорайона Николаева временно остались без воды: что известно
12 января 2026, 14:13
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12 января 2026, 13:59
В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке
12 января 2026, 13:49
Пограничники Львовщины рассказали, почему сейчас не стоит идти в горы
12 января 2026, 13:34
Джуринский и Манявский водопады покрылись льдом
12 января 2026, 13:16
В Киеве взяли под стражу мошенника, который инсценировал собственную смерть
12 января 2026, 13:15
Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросов
12 января 2026, 12:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »