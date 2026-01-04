Фото: з відео у соцмережах

У Білоцерківському районі волонтери врятували травмованих кошенят і доставили їх до ветеринарної клініки для невідкладної допомоги

Про це пишуть у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

У Білоцерківському районі Київської області волонтери врятували кошенят, над якими раніше знущалася 18-річна дівчина. Пухнастики перебували в критичному стані і потребували негайної медичної допомоги.

Після того як вдалося встановити місце перебування тварин, активісти вночі виїхали на адресу, забрали кошенят і терміново доставили до ветеринарної клініки для огляду та лікування. За словами волонтерів, стан тварин вимагав швидкого втручання, оскільки вони були виснажені та травмовані.

Раніше в місцевих Телеграм-каналах поширювали інформацію про те, що на Київщині дівчина жбурляла кошенят у стіну і знімала це на відео для друзів. Подія викликала широкий суспільний резонанс та привернула увагу активістів з прав тварин.

Наразі волонтери займаються відновленням здоров’я тварин, а правоохоронні органи перевіряють факти знущання. Активісти закликають громадян повідомляти про випадки насильства над тваринами, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

