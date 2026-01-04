Фото: с видео в соцсетях

В Белоцерковском районе волонтеры спасли травмированных котят и доставили их в ветеринарную клинику для неотложной помощи

Об этом пишут в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

В Белоцерковском районе Киевской области волонтеры спасли котят, над которыми издевалась 18-летняя девушка. Пушистики находились в критическом состоянии и нуждались в немедленной медицинской помощи.

После того как удалось установить местонахождение животных, активисты ночью выехали по адресу, забрали котят и срочно доставили в ветеринарную клинику для осмотра и лечения. По словам волонтеров, состояние животных требовало быстрого вмешательства, поскольку они были истощены и травмированы.

Напомним, ранее в местных Телеграмм-каналах распространяли информацию о том, что в Киевской области девушка швыряла котят в стену и снимала это на видео для друзей. Событие вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание активистов по правам животных.

Волонтеры занимаются восстановлением здоровья животных, а правоохранительные органы проверяют факты издевательства. Активисты призывают граждан сообщать о случаях насилия над животными, чтобы предотвращать подобные ситуации в будущем.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области правоохранители открыли уголовное производство против 59-летнего местного жителя, который привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге, после чего оставил на обочине за пределами села.