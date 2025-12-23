Фото: ОВА

До ночі російські військові завдавали ударів по Нікопольщині у Дніпропетровській області

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Окупанти били по самому Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадах – атакували район FPV-дронами. На щастя, ніхто не постраждав.

За уточненими даними, через вчорашні атаки на район пошкоджені ще чотири приватні будинки, три господарські споруди, теплиця та авто.

Посадовець зазначив, що українські захисники вночі ліквідували на Дніпропетровщині сім безпілотників.

Нагадаємо, вночі 23 грудня північ Сумської області зазнала масованих атак російських безпілотників. Через обстріли спостерігаються перебої з електропостачанням.