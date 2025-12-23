РФ атакує дронами й ракетами: тривога по всій Україні

Ілюстративне фото: РБК-Україна

У столиці та в усіх областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних безпілотників і ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України.

За інформацією ПС ЗСУ, о 06:40 у повітряному просторі було зафіксовано крилату ракету на північному сході Сумської області. Ціль рухалася курсом у напрямку Чернігівщини.

Раніше військові також попереджали про численні групи ворожих безпілотників, запущених військами РФ з різних напрямків.

У Повітряних силах зазначають, що повітряна обстановка залишається складною, а загроза – актуальною для більшості регіонів.

Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Нагадаємо,в ніч на 22 грудня РФ атакувала Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 50 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.