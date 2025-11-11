На Київщині під час пожежі загинули дві людини
Пожежа сталася вранці 10 листопада в селі Осикове Фастівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Козацька в приватному будинку виникло займання, яке супроводжувалось сильним задимленням.
Рятувальники знайшли в будинку тіла 52-річної жінки та 49-річного чоловіка.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вночі 1 листопада в селі на Житомирщині під час пожежі загинули дві жінки. Попередньо, пожежа виникла через порушення правил монтажу димаря.
