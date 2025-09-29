16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 17:36

Росіяни обстріляли Успенський собор УПЦ МП у Херсоні

29 вересня 2025, 17:36
Фото: ССХЄ
У понеділок, 29 вересня, близько 9:30 російські військові вкотре обстріляли Херсон

Про це повідомляє Соціальне Служіння Херсонської Єпархії, передає RegioNews.

Один із ворожих снарядів поцілив у дах центрального вівтаря Успенського собору УПЦ МП.

Зазначається, що в момент обстрілу в храмі тривало служіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 29 вересня у Дніпровському районі Херсона внаслідок обстрілу загинув чоловік.

війна обстріл окупанти Херсон УПЦ МП снаряди собор
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Три години наодинці з хвилями: біля Одеси врятували ірландського моряка
29 вересня 2025, 20:22
Шістьох призовників на Одещині намагалися переправити за $48 тис.: подробиці затримання
29 вересня 2025, 19:48
У Запоріжжі чоловік у власній квартирі пошкодив ногу та не міг самостійно підвестися
29 вересня 2025, 19:36
Держбюджет-2026: витрати на оборону 1,92 трлн грн, зовнішнє фінансування $45,5 млрд – аналітики б’ють на сполох
29 вересня 2025, 19:21
Українські депутати пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру – деталі проєкту постанови
29 вересня 2025, 19:02
Українські біженці допомогли Чехії заробити понад 600 млн євро – удвічі більше, ніж країна витратила на їх підтримку
29 вересня 2025, 18:44
На Київщині легковик врізався у маршрутку: один загиблий та вісім постраждалих
29 вересня 2025, 18:40
Аферист з Дніпропетровщини обікрав чоловіка на майже мійльон
29 вересня 2025, 18:35
У Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі
29 вересня 2025, 18:27
До Молдови за 9000 доларів: на Одещині прикордонник організував канал втечі чоловіків
29 вересня 2025, 18:24
