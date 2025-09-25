У Вінниці Jaguar збив 10-річну дівчинку на переході
ДТП сталася у Вінниці ввечері 24 вересня на перехресті вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, 29-річний водій Jaguar збив 10-річну дівчинку, яка вибігла на пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора. Постраждалу госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, ввечері 23 вересня на Кіровоградщині BMW збив чотирьох пішоходів. Двоє дітей загинули, двоє дорослих отримали травми.
