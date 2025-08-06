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Богунський райсуд Житомира призначив 12 років тюрми 30-річному місцевому жителю, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП із загибеллю неповнолітнього

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

У квітні 2024 року водій Mercedes, перевищивши безпечну швидкість і не врахувавши дорожні умови, зіткнувся з вантажівкою. Від удару авто викинуло на зустрічну смугу, де воно врізалося в мопед Suzuki.

Внаслідок аварії загинув неповнолітній водій мопеда, а його пасажирка отримала травми середньої тяжкості.

Суд також зобов’язав засудженого виплатити 1,2 млн грн моральної шкоди батькам загиблого та 250 тис. грн – батькові постраждалої дівчини.

Вирок ще не набрав чинності – триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, суд виніс вирок учасникам ДТП на Хмельниччині, у якій загинула 11-річна дитина. Аварія сталася у 2019 році та викликала широкий резонанс не лише в регіоні, а й по всій Україні.