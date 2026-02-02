У Києві завтра перекриють центр: у чому причина
У зв'язку з прибуттям генсека НАТО Марка Рютте до Києва центр мыста завтра буде перекритий
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Управління державної охорони України.
"Шановні жителі та гості міста Києва! 3 лютого, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – йдеться у повідомленні.
Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.
Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента РФ Володимира Путіна не атакувати Київ протягом тижня. Відповідну заяву американський лідер зробив 29 січня.
