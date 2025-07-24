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24 липня 2025, 17:31

20-річний мешканець Кривого Рогу вкрав майже 18 тисяч грн з кредитної картки померлого родича

24 липня 2025, 17:31
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Фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області
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Правоохоронці Кривого Рогу викрили 20-річного місцевого жителя, який незаконно заволодів коштами з кредитної картки померлого родича

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, юнак мав доступ до мобільного банкінгу покійного. Користуючись цим, він оформив віртуальну кредитну картку на його ім'я, а потім - знаючи пін-код - зняв з рахунку майже 18 тисяч гривень.

Отримані гроші зловмисник витратив на особисті потреби. Поліцейські відділення №5 Криворізького райуправління провели розслідування та задокументували всі етапи злочинної схеми.

21 липня, за погодженням із Криворізькою північною окружною прокуратурою, фігуранту оголосили підозру. Дії хлопця кваліфікували за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Наразі триває подальше слідство. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, стала жертвою фейкової криптобіржі: на Прикарпатті жінка втратила 600 тис грн.

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Кривий Ріг шахрайство банківська картка банк підозра кредит Дніпропетровська область
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