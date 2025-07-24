Фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Правоохоронці Кривого Рогу викрили 20-річного місцевого жителя, який незаконно заволодів коштами з кредитної картки померлого родича

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, юнак мав доступ до мобільного банкінгу покійного. Користуючись цим, він оформив віртуальну кредитну картку на його ім'я, а потім - знаючи пін-код - зняв з рахунку майже 18 тисяч гривень.

Отримані гроші зловмисник витратив на особисті потреби. Поліцейські відділення №5 Криворізького райуправління провели розслідування та задокументували всі етапи злочинної схеми.

21 липня, за погодженням із Криворізькою північною окружною прокуратурою, фігуранту оголосили підозру. Дії хлопця кваліфікували за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Наразі триває подальше слідство. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, стала жертвою фейкової криптобіржі: на Прикарпатті жінка втратила 600 тис грн.