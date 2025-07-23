На Київщині на будівництві знайшли протитанковий гранатомет
Днями в одному з селищ Київської області будівельники знайшли ручний протитанковий гранатомет "ПГ-7Л" радянського виробництва
Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.
"Піротехніки вилучили боєприпас та транспортували його для подальшого знищення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні у Києві бойова частина збитої ворожої ракети Х-69 впала біля житлового будинку. Вона могла вибухнути будь-якої миті.
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