На Київщині фермер знайшов у полі артилерійський снаряд
Біля села Луб’янка Бучанського району фермер під час об’їзду свого поля виявив підозрілий предмет ― артилерійський снаряд
Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.
"Фахівці ідентифікували боєприпас як артилерійський снаряд калібру 30 мм", ― йдеться в повідомленні.
Сапери вилучили та транспортували снаряд для подальшого знищення у встановленому порядку.
Нагадаємо, раніше житель Київщини знайшов на своєму городі артилерійський снаряд.
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