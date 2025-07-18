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18 липня 2025, 06:10

На Київщині фермер знайшов у полі артилерійський снаряд

18 липня 2025, 06:10
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фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС
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Біля села Луб’янка Бучанського району фермер під час об’їзду свого поля виявив підозрілий предмет ― артилерійський снаряд

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.

"Фахівці ідентифікували боєприпас як артилерійський снаряд калібру 30 мм", ― йдеться в повідомленні.

Сапери вилучили та транспортували снаряд для подальшого знищення у встановленому порядку.

Нагадаємо, раніше житель Київщини знайшов на своєму городі артилерійський снаряд.

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