У Бучі шукають хуліганів, які запустили феєрверк

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Правоохоронці розшукують невідомих осіб, які 20 липня запустили феєрверк на одній із вулиць у місті Буча

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За даними слідства, інцидент трапився близько 22:30. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення порушення.

"Нагадуємо, що під час дії воєнного стану використання піротехнічних виробів, зокрема салютів і феєрверків, суворо заборонено", — йдеться в повідомленні Національної поліції.