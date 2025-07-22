В Буче ищут хулиганов, запустивших фейерверк

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Правоохранители разыскивают неизвестных, которые 20 июля запустили фейерверк на одной из улиц в городе Буча

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По данным следствия, инцидент произошел около 22:30. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению нарушения.

"Напоминаем, что во время действия военного положения использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, строго запрещено", - говорится в сообщении.