В Буче ищут хулиганов, запустивших фейерверк
Правоохранители разыскивают неизвестных, которые 20 июля запустили фейерверк на одной из улиц в городе Буча
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.
По данным следствия, инцидент произошел около 22:30. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению нарушения.
"Напоминаем, что во время действия военного положения использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, строго запрещено", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева мужчина запустил фейерверк с балкона многоэтажки.
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