На Київщині правоохоронці викрили підпільне виробництво рідин для куріння
Правоохоронці викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.
Слідством встановлено, що зловмисники організували повний цикл масового виробництва контрафактної продукції в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні. Потужності розміщувались на території домоволодінь та прилеглих до них приміщень у Київській області.
"Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України", - йдеться у повідомленні.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 8,5 млн грн.
Нагадаємо, у червні на Київщині виявили контрафактні сигарети та рідини для куріння на 4,2 млн грн.