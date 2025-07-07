На Київщині правоохоронці викрили підпільне виробництво рідин для куріння

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Слідством встановлено, що зловмисники організували повний цикл масового виробництва контрафактної продукції в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні. Потужності розміщувались на території домоволодінь та прилеглих до них приміщень у Київській області.

"Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 8,5 млн грн.

Нагадаємо, у червні на Київщині виявили контрафактні сигарети та рідини для куріння на 4,2 млн грн.