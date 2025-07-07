В Киевской области правоохранители разоблачили подпольное производство жидкостей для курения

фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Следствием установлено, что злоумышленники организовали полный цикл массового производства контрафактной продукции в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании. Мощности размещались на территории домовладений и прилегающих к ним помещений в Киевской области.

"Производители предлагали широкий ассортимент товара для заправки вейпов. Продукцию фасовали в пластиковые ПЭТ флаконы. Готовый товар распространялся по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Примерная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 8,5 млн грн.

Напомним, в июне в Киевской области обнаружили контрафактные сигареты и жидкости для курения на 4,2 млн грн.