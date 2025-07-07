В Киевской области правоохранители разоблачили подпольное производство жидкостей для курения
Правоохранители разоблачили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.
Следствием установлено, что злоумышленники организовали полный цикл массового производства контрафактной продукции в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании. Мощности размещались на территории домовладений и прилегающих к ним помещений в Киевской области.
"Производители предлагали широкий ассортимент товара для заправки вейпов. Продукцию фасовали в пластиковые ПЭТ флаконы. Готовый товар распространялся по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Примерная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 8,5 млн грн.
Напомним, в июне в Киевской области обнаружили контрафактные сигареты и жидкости для курения на 4,2 млн грн.