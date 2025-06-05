Фото: Нацполіція

На Київщині підлітки фотографувались на пам'ятнику жертвам Голодомору. Поліція шукає учасників

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці проводять перевірку щодо фотографування дівчат на пам'ятнику жертвам Голодомору. Про це поліція дізналась під час моніторингу соцмереж.

В одному з Telegram-каналів поліцейські побачили, що двоє дівчат сфотографувалися на памʼятнику жертвам Голодомору. Також попередньо, підлітки записували відео під російську музику.

"Працівники поліції внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події", - повідомили поліцейські.

Правоохоронці встановлюють учасників.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали чоловіка, який вкрав меморіальні таблички на кладовищі. Виявилось, що потім він їх здавав на металолом, щоб заробити грошей.