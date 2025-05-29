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ДТП произошло на днях в селе Пилипча на Белоцерковщине

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина, управляя мопедом Honda Dio, не учел дорожную обстановку, выехал на зеленую зону и упал с мопеда.

К сожалению, 69-летний водитель скончался по дороге в больницу в "скорой".

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Киевской области под стражу отправили водителя, который насмерть сбил 10-летнего ребенка. По данным правоохранителей, 60-летний водитель Kia выехал на обочину и наехал на девочку. Ребенок скончался на месте.