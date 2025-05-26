На Київщині через нічні обстріли пошкоджені житлові будинки й авто
Вночі 26 травня російські війська масовано атакували Київську область ударними дронами
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.
За наявними даними, у Бориспільському районі пошкоджені три приватні будинки та господарські споруди. На Фастівщині пошкоджень зазнав приватний будинок, а в Бучанському районі — автомобіль.
"Інформація про постраждалих людей наразі до поліції не надходила", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня російські війська атакували Київ безпілотниками. Через обстріли пошкоджені житловий будинок і гаражі.
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