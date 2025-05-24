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24 травня 2025, 11:18

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали троє людей

24 травня 2025, 11:18
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фото: поліція
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Вночі 24 травня російські військові масовано атакували Київську область

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У місті Березань Броварського району внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника травми отримали 54-річний чоловік та жінка 50 років. Постраждалих госпіталізували. Також пошкодження зазнав автомобіль та приватний будинок.

Крім того, у Бориспільському районі постраждала 43-річна жінка. Її госпіталізували до столичної лікарні. Пошкоджень зазнав приватний будинок.

У Вишгородському районі пошкоджені два приватних будинки.

Правоохоронці задокументували наслдіки ворожих ударів.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни здійснили удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Росіяни здійснили одну з наймасованіших комбінованих повітряних атак на Київ. Постраждали щонайменше 15 людей.

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