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24 мая 2025, 11:18

На Киевщине в результате российской атаки пострадали три человека

24 мая 2025, 11:18
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фото: полиция
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Ночью 24 мая российские военные массированно атаковали Киевскую область

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В городе Березань Броварского района в результате падения обломков вражеского беспилотника травмы получили 54-летний мужчина и женщина 50 лет Пострадавших госпитализировали. Также повреждение получил автомобиль и частный дом.

Кроме того, в Бориспольском районе пострадала 43-летняя женщина. Ее госпитализировали в столичную больницу. Повреждение получил частный дом.

В Вышгородском районе повреждены два частных дома.

Правоохранители задокументировали последствия вражеских ударов.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Россияне совершили одну из самых массированных комбинированных воздушных атак на Киев. Пострадали не менее 15 человек.

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