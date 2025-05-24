На Киевщине в результате российской атаки пострадали три человека

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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В городе Березань Броварского района в результате падения обломков вражеского беспилотника травмы получили 54-летний мужчина и женщина 50 лет Пострадавших госпитализировали. Также повреждение получил автомобиль и частный дом.

Кроме того, в Бориспольском районе пострадала 43-летняя женщина. Ее госпитализировали в столичную больницу. Повреждение получил частный дом.

В Вышгородском районе повреждены два частных дома.

Правоохранители задокументировали последствия вражеских ударов.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Россияне совершили одну из самых массированных комбинированных воздушных атак на Киев. Пострадали не менее 15 человек.