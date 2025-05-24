Атака дронів та балістики на Київ: кількість постраждалих зросла до 15

фото: МВА

Вночі 24 травня російські військові здійснили одну з наймасованіших комбінованих повітряних атак на Київ. Постраждали щонайменше 15 людей

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Він зазначив, що ворог удосконалює власні тактики застосування дронів, одночасно бʼє балістикою.

Станом на 08:00 відомо, що у Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина, пошкоджені п'ять автомобілів.

У Святошинському районі пошкоджена нежитлова інфраструктура на кількох локаціях. Пожежа локалізована, триває ліквідація окремих осередків вогню. Інформація про постраждалих не надходила.

У Соломʼянському районі зафіксоване загоряння на 4-му та 5-му поверхах житлового будинку. Семеро людей постраждали, одну людину врятували.

Розгорнутий штаб за адресою: вулиця Віталія Скакуна, 14.

У Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Займання локалізоване.

У Дніпровському районі уламки пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Двоє людей постраждали.

В Оболонському районі зафіковані пошкодження у чотирьох місцях. Уламки збитої цілі впали на відкритій території. Пошкоджений торговельний центр.

Крім того, дрон пошкодив низку квартир на 3-6-му поверхах житлового будинку. Відомо про пʼятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежа ліквідована.

Розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва райдержадміністрації за адресою: Оболонський проспект, 32Б. Усім постраждалим надається допомога і харчування.

Ткаченко, підкреслив що "дуже багато ворожого залізяччя. Протягом дня ще надходитимуть повідомлення про знайдені уламки. Прошу киян при виявленні російського мотлоху не наближатися та терміново телефонувати 101".

Нагадаємо, 23 травня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одеси двома балістичними ракетами. Є жертви.