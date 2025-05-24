16:42  23 травня
У Львові пенсіонер поранив ножем двох сусідів
14:05  23 травня
У Івано-Франківську знайшли мертвим 18-річного хлопця
13:21  23 травня
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
24 травня 2025, 09:36

Атака дронів та балістики на Київ: кількість постраждалих зросла до 15

24 травня 2025, 09:36
Читайте также на русском языке
фото: МВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 24 травня російські військові здійснили одну з наймасованіших комбінованих повітряних атак на Київ. Постраждали щонайменше 15 людей

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Він зазначив, що ворог удосконалює власні тактики застосування дронів, одночасно бʼє балістикою.

Станом на 08:00 відомо, що у Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина, пошкоджені п'ять автомобілів.

У Святошинському районі пошкоджена нежитлова інфраструктура на кількох локаціях. Пожежа локалізована, триває ліквідація окремих осередків вогню. Інформація про постраждалих не надходила.

У Соломʼянському районі зафіксоване загоряння на 4-му та 5-му поверхах житлового будинку. Семеро людей постраждали, одну людину врятували.

Розгорнутий штаб за адресою: вулиця Віталія Скакуна, 14.

У Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Займання локалізоване.

У Дніпровському районі уламки пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Двоє людей постраждали.

В Оболонському районі зафіковані пошкодження у чотирьох місцях. Уламки збитої цілі впали на відкритій території. Пошкоджений торговельний центр.

Крім того, дрон пошкодив низку квартир на 3-6-му поверхах житлового будинку. Відомо про пʼятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежа ліквідована.

Розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва райдержадміністрації за адресою: Оболонський проспект, 32Б. Усім постраждалим надається допомога і харчування.

Ткаченко, підкреслив що "дуже багато ворожого залізяччя. Протягом дня ще надходитимуть повідомлення про знайдені уламки. Прошу киян при виявленні російського мотлоху не наближатися та терміново телефонувати 101".

Нагадаємо, 23 травня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одеси двома балістичними ракетами. Є жертви.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ обстріли ракета атака постраждалі Балістика безпілотники
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
Росіяни вдарили ФАБом по Костянтинівці: загинула жінка, троє поранених
24 травня 2025, 12:07
В Одесі кількість жертв ракетного удару зросла до трьох
24 травня 2025, 11:50
На Київщині внаслідок російської атаки постраждали троє людей
24 травня 2025, 11:18
У ГУР зафіксували понад 150 випадків страт українських військових у полоні росіян
24 травня 2025, 10:43
Росія випустила по Україні 250 дронів та 14 балістичних ракет: як відпрацювала ППО
24 травня 2025, 10:15
Прикордонники показали вдале полювання на росіян поблизу Вовчанська
24 травня 2025, 09:12
Цінники на цибулю знову змінились: скільки треба платити за кілограм
24 травня 2025, 01:30
Зловила професора на використанні ШІ: студентка вимагає повернення грошей за навчання
24 травня 2025, 00:50
У Полтаві засудили харків'янина, який зґвалтував 13-річного хлопчика і знімав процес на відео
24 травня 2025, 00:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Максим Жорін
Валерій Чалий
Юрій Бутусов
Всі блоги »