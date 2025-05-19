На Киевщине легковушка врезалась в электроопору и опрокинулась: водитель умер

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Смертельное ДТП произошло вечером 17 мая в селе Дыбинцы Обуховского района. Водитель погиб на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 20:20 автомобиль Renault не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. В результате удара автомобиль опрокинулся.

"От полученных травм 37-летний водитель погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, 12 мая в Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину. Смертельная авария произошла в городе Збараж.