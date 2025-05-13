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13 мая 2025, 15:10

Жуткая ДТП на Киевщине: в результате столкновения Mercedes и Hyundai погибли 2 человека

13 мая 2025, 15:10
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло вечером 10 мая по улице Млечный Путь в городе Обухов. На месте аварии погибли пассажиры одной из иномарок

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, в 22:40 автомобиль Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковушкой Hyundai.

"От полученных травм, 20 и 26-летний пассажиры автомобиля Mercedes погибли на месте происшествия, а обоих водителей госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

За рулем "немца" находился 25-летний водитель, а "корейца" - 44-летний мужчина. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 12 мая в Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину. Смертельная авария произошла в городе Збараж.

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