В Киевской области депутата горсовета приговорили к 2 годам заключения за взятку в 10 000 долларов

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Суд признал виновным депутата Мироновского городского совета Обуховского района и присудил ему два года заключения с конфискацией имущества за получение взятки в размере 10 000 долларов США за содействие в получении земельного участка в аренду

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Обуховской окружной прокуратуры депутат Мироновского городского совета Обуховского района признан виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в .

Депутат осужден сроком на два года с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что используя свой статус депутата местного совета и полномочия члена земельной комиссии, подозреваемый обещал предпринимателю помочь в положительном решении вопроса о получении в аренду земельного участка коммунальной собственности в центре города Мироновка.

Напомним, в Киевской области задержали фальшивомонетчиков, которые подрабатывали доллары и гривны.