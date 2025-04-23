На Буковині з озера витягли тіло чоловіка

фото: ДСНС

Трагічна подія сталася 21 квітня на території одного з відпочинкових комплексів Вижницького району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Зі слів очевидців, чоловік пішов купатись в озеро та пропав з поля зору. На пошуки зниклого виїхали рятувальники.

Водолази відшукали 35-річного чоловіка у найкоротші терміни і підняли на поверхню з глибини близько 4 метрів, на жаль, без ознак життя.

Нагадаємо, 21 квітня у Білій Церкві на Київщині втопилася 15-річна дівчина. Тіло підлітка рятувальники дістали з річки Рось.