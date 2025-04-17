На Полтавщині внаслідок пожежі загинули дві людини

фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Горів приватний будинок на вулиці Зеленій. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Під час гасіння пожежі вони виявили 2 загиблих.

Вогнем знищена покрівля та перекриття на площі 60 кв.м, пошкоджено облицювання стін та стелі.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 15 квітня на Рівненщині жінка та дитина отруїлись чадним газом. Їх госпіталізували.