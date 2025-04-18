У потязі Суми-Київ сталася пожежа, є загиблий

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Через пожежу у вагоні загинув залізничник. Серед пасажирів постраждалих немає

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".

Пожежу локалізовано, причини загоряння встановлюються. У вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає.

Зазначається, що поїзд продовжує рух до столиці без чотирьох відчеплених вагонів.

"Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько години, але буде скорочуватися", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до Великодня Укрзалізниця призначила додатковий рейс популярного поїзда.