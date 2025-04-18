У потязі Суми-Київ сталася пожежа, є загиблий
Через пожежу у вагоні загинув залізничник. Серед пасажирів постраждалих немає
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".
Пожежу локалізовано, причини загоряння встановлюються. У вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає.
Зазначається, що поїзд продовжує рух до столиці без чотирьох відчеплених вагонів.
"Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько години, але буде скорочуватися", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до Великодня Укрзалізниця призначила додатковий рейс популярного поїзда.
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