Масштабні займання в екосистемах: де зафіксовано найбільше пожеж
За минулу добу в Україні зафіксовано 280 пожеж у природних екосистемах, площа яких склала близько 275 гектарів
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Так, найбільше горіло на Київщині (виникло 56 пожеж), Харківщині (42), Житомирщині (40), Вінниччині (21), Черкащині (17), а також у Сумській і Чернігівській областях — по 16 пожеж у кожній.
За словами рятувальників, основні причини пожеж – необережне поводження з вогнем і навмисні підпали.
ДСНС закликає громадян не спалювати суху траву, дотримуватися правил пожежної безпеки та негайно повідомляти про будь-яке займання.
Нагадаємо, на Київщині жінка палила траву, а загорівся сусідський сарай.
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