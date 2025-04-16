Масштабні займання в екосистемах: де зафіксовано найбільше пожеж

фото: ДСНС Чернігівщини

За минулу добу в Україні зафіксовано 280 пожеж у природних екосистемах, площа яких склала близько 275 гектарів

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Так, найбільше горіло на Київщині (виникло 56 пожеж), Харківщині (42), Житомирщині (40), Вінниччині (21), Черкащині (17), а також у Сумській і Чернігівській областях — по 16 пожеж у кожній.

За словами рятувальників, основні причини пожеж – необережне поводження з вогнем і навмисні підпали.

ДСНС закликає громадян не спалювати суху траву, дотримуватися правил пожежної безпеки та негайно повідомляти про будь-яке займання.

Нагадаємо, на Київщині жінка палила траву, а загорівся сусідський сарай.