Фото: ДСНС

На Сумщині сталась пожежа в житловому будинку. На жаль, загинув господар квартири та його товариш

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Інцидент стався о 23 годині 15 квітня на вулиці Володимира Шухова в Конотопі. Пожежа сталась в квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Рятувальники вивели з небезпечної зони 4 людей - двох дорослих і двох дітей.

На жаль, внаслідок пожежі загинув власник квартири (чоловік 44 років) та його товариш).

Нагадаємо, раніше в Києві загинула людина під час пожежі. Сама пожежа сталась на Очаківському провулку в Солом'янському районі столиці. Рятувальники вивели з приміщення двох потерпілих та передали їх медикам. Проте, на жаль, під час гасіння пожежі знайшли тіло людини.