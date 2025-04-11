Ціна пам'яті: чи стане меморіал на Київщині черговою оборудкою

фото: ДУ "НВМК"

Будівництво Національного військового меморіального кладовища на Київщині, яке давно планується, може перетворитися на катастрофу через корупційні ризики та непрозорість тендерів

Як інформує RegioNews журналісти Bihus.Info виявили, що тендери на майже 3 мільярди гривень супроводжуються протекцією на користь компаній, пов'язаних із Юрієм Голиком і Георгієм Біркадзе, наближеними до Офісу Президента.

Військові та родичі загиблих підписали відкритий лист із закликом до прозорості, висловлюючи недовіру до процесів будівництва. Перший тендер на 2 мільярди гривень виграв консорціум, пов'язаний із оточенням президента, а другий на 1,3 мільярда наразі призупинено через скарги на дискримінаційні умови.

Громадські активісти також висловлюють занепокоєння щодо екологічних ризиків, пов'язаних із вибором ділянки, зокрема загрозу підтоплення поховань.

Архітектор Сергій Дербін, автор концепції, та компанія "Терра Інжиніринг" отримали значні кошти за проєктування, що підсилює підозри у конфлікті інтересів.

"За два етапи проєктування ця компанія отримала майже 70 млн гривень. Раніше компанія займалася переважно дорожніми проєктами в рамках тієї ж президентської програми "Велике будівництво"", – йдеться в розслідуванні журналістів.

Попри існуючі проблеми та незавершеність робіт, будівництво триває.

Планується, що перші поховання відбудуться вже у травні 2025 року, хоча проєкт у цей період буде ще далекий від повного завершення.

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