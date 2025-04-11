фото: ГУ "НВМК"

Строительство Национального военного мемориального кладбища на Киевщине, которое давно планируется, может превратиться в катастрофу из-за коррупционных рисков и непрозрачности тендеров

Как информирует RegioNews журналисты Bihus.Info обнаружили, что тендеры почти на 3 миллиарда гривен сопровождаются протекцией в пользу компаний, связанных с Юрием Голыком и Георгием Биркадзе, приближенными к Офису Президента.

Военные и родственники погибших подписали открытое письмо с призывом к прозрачности, выражая недоверие к процессам строительства. Первый тендер на 2 миллиарда гривен выиграл консорциум, связанный с окружением президента, а второй на 1,3 миллиарда приостановлен из-за жалоб на дискриминационные условия.

Общественные активисты также выражают обеспокоенность экологическими рисками, связанными с выбором участка, в частности угрозу подтопления захоронений.

Архитектор Сергей Дербин, автор концепции и компания "Терра Инжиниринг" получили значительные средства за проектирование, что усиливает подозрения в конфликте интересов.

"За два этапа проектирования эта компания получила почти 70 млн гривен. Ранее компания занималась преимущественно дорожными проектами в рамках той же президентской программы "Большое строительство", – говорится в расследовании журналистов.

Несмотря на существующие проблемы и незавершенность работ, строительство продолжается.

Планируется, что первые захоронения состоятся уже в мае 2025 года, хотя проект в этот период будет еще далёк от полного завершения.

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