Под Киевом горят торфяники: спасатели вторые сутки тушат пожар
В Киевской области уже вторые сутки продолжаются работы по ликвидации пожара на торфянике вблизи села Здвижовка. Возгорания возникли отдельными очагами на площади 1,5 гектара
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Отмечается, что, несмотря на дождливую погоду, количество пожаров в экосистемах не уменьшается.
Кроме того, в понедельник, 24 марта, во время мониторинга обнаружено новое возгорание площадью 0,2 га у реки Ирпень, продолжается его ликвидация.
К тушению привлечены 23 спасателя и четыре единицы техники.
В ГСЧС призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на открытых территориях и в лесных массивах.
Напомним, в Ровенской области при попытках самостоятельно потушить возгорание сухой травы погибли два человека.
В Киевской области в селе Вороньковка женщина подожгла сухую растительность, повлекши масштабный пожар.