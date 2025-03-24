Под Киевом горят торфяники: спасатели вторые сутки тушат пожар

фото: ГСЧС Киевщины

В Киевской области уже вторые сутки продолжаются работы по ликвидации пожара на торфянике вблизи села Здвижовка. Возгорания возникли отдельными очагами на площади 1,5 гектара

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Отмечается, что, несмотря на дождливую погоду, количество пожаров в экосистемах не уменьшается.

Кроме того, в понедельник, 24 марта, во время мониторинга обнаружено новое возгорание площадью 0,2 га у реки Ирпень, продолжается его ликвидация.

К тушению привлечены 23 спасателя и четыре единицы техники.

В ГСЧС призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на открытых территориях и в лесных массивах.

Напомним, в Ровенской области при попытках самостоятельно потушить возгорание сухой травы погибли два человека.

В Киевской области в селе Вороньковка женщина подожгла сухую растительность, повлекши масштабный пожар.