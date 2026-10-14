На Волині викрили незаконну вирубку лісу на понад 15 млн гривень

Фото: Нацполіція

На Волині правоохоронці викрили схему незаконної вирубки та збуту деревини, до якої, за даними слідства, причетні приватний підприємець і посадовці лісництв. Унаслідок незаконної заготівлі близько 2000 сосен державі завдали збитків на понад 15 мільйонів гривень

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

За даними Національної поліції, учасники схеми прикривали незаконну заготівлю деревини документами про нібито законну діяльність. Щоб приховати походження лісоматеріалів, вони використовували бирки та накладні повторно.

Зокрема, працівники лісництв вносили неправдиві відомості до системи обліку деревини й оформлювали накладні на організатора схеми. Це дозволяло приховувати незаконне переміщення лісоматеріалів.

Після розвантаження довірена особа знімала з колод бирки та використовувала їх разом із накладними для оформлення наступних перевезень.

Крім того, перед обробкою незаконно зрубаних дерев зловмисник перебивав бирки з колод, які легально придбали на аукціоні, на незаконно заготовлену деревину. Отримані від продажу кошти спільники розподіляли між собою.

Організатору схеми та його довіреній особі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка, перевезення, зберігання або збут лісу.

Чотирьом посадовцям лісництв додатково інкримінують перевищення влади або службових повноважень за ч. 3 ст. 365 КК України.

Нагадаємо, що на Київщині суд зобов’язав відшкодувати майже 558 тисяч гривень збитків, завданих довкіллю незаконною порубкою лісу. Йдеться про вирубку 99 дерев на території одного з лісництв Фастівського району.