На Київщині фермер знайшов уламки ворожого безпілотника

фото: ДСНС

У Київській області під час польових робіт фермер натрапив на фрагменти російського безпілотника

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС підтвердили, що це залишки ворожого дрона"Герань-2".

На щастя, уламки не становили загрози, і ніхто не постраждав.

Експерти оперативно вилучили їх із місця події.

У ДСНС застерігають, якщо ви натрапили на залишки збитого безпілотника чи ракети, не наближайтеся до них. Такі предмети можуть бути вибухонебезпечними. Негайно телефонуйте за номером "101".

Нагадаємо, в Святошинському районі Києва в лісі молода пара випадково натрапила на смертельну мінометну міну.

Раніше повідомлялось, що станом на початок лютого 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 327 людей, 794 зазнали поранень.