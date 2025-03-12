В Киевской области фермер нашел обломки вражеского беспилотника

фото: ГСЧС

В Киевской области во время полевых работ фермер наткнулся на фрагменты российского беспилотника

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС подтвердили, что это остатки вражеского дрона "Герань-2".

К счастью, обломки не представляли угрозы, и никто не пострадал.

Эксперты оперативно изъяли их с места происшествия.

В ГСЧС предостерегают, если вы натолкнулись на остатки сбитого беспилотника или ракеты, не приближайтесь к ним. Такие предметы могут быть взрывоопасны. Немедленно звоните по телефону "101".

Напомним, в Святошинском районе Киева в лесу молодая пара случайно наткнулась на смертельную минометную мину.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало февраля 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, 794 получили ранения.