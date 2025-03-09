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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Борисполе судили виновным мужчину, травмировавшего ребенка. Инцидент произошел весной 2023 года. Тогда у школьного стадиона между детьми произошел словесный конфликт. Однако впоследствии в детскую ссору вмешался взрослый мужчина.

Позже отец одного из ребят приехал туда. Мужчина подошел к забору, где сидел обидчик его сына, и начал тянуть мальчика за левую ногу, однако, с целью предотвратить падение, малолетний взялся за металлические перила и держался руками. Однако мужчина продолжал тянуть ногу. В результате ребенок упал и получил повреждение, которое, согласно заключению эксперта, относится к телесным повреждениям средней степени тяжести.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к двум годам ограничения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине получил 10 лет лишения свободы мужчина, избивший до смерти 4-летнюю дочь. Известно, что он нанес ребенку множественные удары по голове и туловище ремнем и рукой, от чего он умер.