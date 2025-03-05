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У Полтавській області суд обрав покарання для чоловіка, від якого 14-річна дівчина народила дитину. Проте виявилось, що вона претензій до нього не має

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У Полтавській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка. Він проживав з 14-річною дівчиною, яка народила від нього дитину навесні 2024 року. Неповнолітня на суді розповіла, що з підсудним вони проживали і в неї, і в нього. Після народження немовля пара розійшлась.

"Вона не бажала і не бажає, щоб чоловік був офіційно записаний батьком дитини та відмовляється від надання ним будь-якої матеріальної допомоги, просила суд не притягувати його до будь-якої відповідальності, так як все між ними було добровільним і за її згодою, претензій до обвинуваченого вона не має", - йдеться у свідченні дівчини.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 155 та ч.4 ст. 185 КК України. Проте оскільки до нього не мали претензій потерпілі, його засудили до 2 років іспитового терміну.

Довідка. За даними ООН, в 2024 році в світі понад 4,7 мільйона дітей народилися у неповнолітніх матерів. Близько 340 тисяч з цих матерів - це дівчата віком до 15 років. Фахівці переконані, що потрібно інвестувати в освіту молоді, та збільшення шлюбного віку в країнах, де шлюб та дітонародження зазвичай відбуваються в ранньому віці.